रूस का कीव में ड्रोन और मिसाइल से बड़ा हमला किया, 3 लोगों की मौत व 24 घायल

रूस (Russia) ने गुरुवार तड़के यूक्रेन (Ukraine) की राजधानी कीव (Kyiv) पर ड्रोन और मिसाइलों से बड़ा हमला किया जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और 24 अन्य घायल हो गए। स्थानीय प्राधिकारियों ने यह जानकारी दी। कीव के शहरी प्रशासन के प्रमुख तैमूर त्काचेंको ने प्रारंभिक सूचना के हवाले से बताया कि मृतकों में 14 वर्षीय लड़की भी शामिल है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। त्काचेंको ने बताया कि डार्नित्स्की प्रांत में 5 मंजिला आवासीय इमारत पर सीधा हमला हुआ। उन्होंने कहा कि सबकुछ नष्ट हो गया है।