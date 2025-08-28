रूस का कीव में ड्रोन और मिसाइल से बड़ा हमला किया, 3 लोगों की मौत व 24 घायल

Russia Ukraine war:
रूस (Russia) ने गुरुवार तड़के यूक्रेन (Ukraine) की राजधानी कीव (Kyiv) पर ड्रोन और मिसाइलों से बड़ा हमला किया जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और 24 अन्य घायल हो गए। स्थानीय प्राधिकारियों ने यह जानकारी दी। कीव के शहरी प्रशासन के प्रमुख तैमूर त्काचेंको ने प्रारंभिक सूचना के हवाले से बताया कि मृतकों में 14 वर्षीय लड़की भी शामिल है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। त्काचेंको ने बताया कि डार्नित्स्की प्रांत में 5 मंजिला आवासीय इमारत पर सीधा हमला हुआ। उन्होंने कहा कि सबकुछ नष्ट हो गया है।
हालांकि उस बैठक के तुरंत बाद युद्ध समाप्त करने के लिए कूटनीतिक प्रयासों में तेजी आई, लेकिन अगले कदमों के बारे में बहुत कम जानकारी सामने आई है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने उम्मीद जताई है कि अगर पुतिन युद्ध समाप्त करने के प्रति गंभीरता नहीं दिखाते हैं, तो रूसी अर्थव्यवस्था को पंगु बनाने के लिए अमेरिका और कड़े प्रतिबंध लगाएगा।
Edited by: Ravindra Gupta