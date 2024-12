Pakistan के भिखारियों से परेशान UAE, 4300 को ECL लिस्ट में डाला, मक्का मस्जिद से गिरफ्तार 90% पॉकेटमार पाकिस्तानी

Why Pakistan has put 4,300 beggars on no fly list : पाकिस्तान सिर्फ भारत के लिए सिरदर्द नहीं हैं। दुनिया के कई देश उससे परेशान है। सऊदी अरब सहित कई खाड़ी देश पाकिस्तान से आने वाले भिखारियों से परेशान हैं। पाकिस्तान से आने वाले भिखारियों की बढ़ती संख्या से परेशान सऊदी ने पाक सरकार के लिए चेतावनी भी जारी कर दी है। सऊदी ने सख्त लहजे में कहा है कि अगर पाकिस्तान से आने वाले भिखारियों को नहीं रोका गया तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। खाड़ी के दूसरे देश भी पाकिस्तान की इस हरकत से परेशान हैं।