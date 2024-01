जापान के स्पेसक्राफ्ट 'मून स्नाइपर' की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग, ऐसा करने वाला 5वां देश बना

Successful landing of Japan's spacecraft 'Moon Sniper' on the Moon : अब जापान (Japan) भी एक अंतरिक्ष महाशक्ति बन गया है और चांद पर पहुंचने वाला 5वां देश बन गया है। शुक्रवार को जापान का रोबोटिक (Robotic) स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द मून (SLIM) सफलतापूर्वक चांद पर उतर गया है।