UAE में 2 सप्ताह बाद फिर हुई भारी बारिश, कई उड़ानें रद्द

Weather worsens again in UAE after 2 weeks : संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में गुरुवार को भारी बारिश और आंधी के कारण कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गईं। इससे 2 सप्ताह पहले दुबई (Dubai) में आए अभूतपूर्व तूफान के चलते कई दिन तक जन-जीवन अस्त व्यस्त रहा था। बुधवार को देश के राष्ट्रीय आपात संकट एवं आपदा मोचन प्राधिकरण (एनसीईएमए) ने हालात से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दीं।