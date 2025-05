भारत से युद्ध की आशंका पर क्या कह रहे पाकिस्तानी युवा

'द न्यूयॉर्क टाइम्स' मेंकी 'Leaders May Talk Tough, but War Is the Last Thing Pakistanis Want' शीर्षक से एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान में आम लोग, विशेष रूप से युवा, युद्ध की बातों से तंग आ चुके हैं। इस्लामाबाद की 21 वर्षीय छात्रा तहसीन ज़हरा कहती हैं, 'नेता ताकत दिखाना चाहते हैं, लेकिन युद्ध की बातें बहुत ज्यादा हो गई हैं। हमारे पास पहले से ही ढेर सारी समस्याएं हैं। हमें और मुसीबत नहीं, शांति चाहिए।' तहसीन की यह बात उस थकान को दर्शाती है जो पाकिस्तानी युवाओं में व्याप्त है।