why american economy is going down : संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे अक्सर 'दुनिया की महाशक्ति' कहा जाता है, आज कई ऐसी आंतरिक चुनौतियों का सामना कर रहा है जो उसकी बुनियाद को हिला रही हैं। ऊपर से दिखने वाली चमक के पीछे, एक ऐसा ढांचा है जो दरारों से भरा हुआ है। ये चुनौतियां सिर्फ आर्थिक नहीं हैं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक भी हैं, जिनकी अनदेखी आने वाले समय में अमेरिका को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर सकती है।