क्यों भारतीयों की पहली पसंद है कनाडा? जानिए कैसे मिलती है कनाडा की नागरिकता

Why indians want to go Canada and How to get canada citizenship: कनाडा के साथ भारत के संबंध काफी पुराने हैं। यदि रिकार्ड्स खंगाले जाएं तो साल 1903 या 1904 में पहली बार भारतीय कनाडा। इन भारतीयों में पंजाब से गए सिखों की संख्या सबसे ज्यादा थी। वर्तमान में कनाडा में भारतीयों की संख्या करीब 18 लाख है, जो कनाडा की कुल आबादी में अप्रवासी भारतीयों की 5.1 फीसदी हिस्सेदारी को दर्शाता है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि आखिर क्या वजहें हैं जो भारतीयों को कनाडा की ओर इतना आकर्षित करती हैं? आइए, जानते हैं वो खास बिंदु जिनके कारण भारतीयों को कनाडा इतना लुभाता है। साथ ही यह भी जानते हैं कि कनाडा की नागरिकता कैसे मिलती है।