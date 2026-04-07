LSG अभ्यास सत्र में अर्जुन तेंदुलकर के 6 सटीक यॉर्कर का वीडियो वायरल

मुंबई इंडियन्स से लखनऊ सुपर जाएंट्स आए अर्जुन तेंदुलकर को अभी तक अंतिम ग्यारह में मौका नहीं मिला है क्योंकि लखनऊ सुपर जाएंट्स की तेज गेंदबाजी ईकाई पहले ही बहुत अच्छी है। लेकिन अर्जुन तेंदुलकर भी नेट्स पर पसीना बहा रहे हैं।





लखनऊ के अभ्यास सत्र का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें अर्जुन तेंदुलकर के एक ओवर में 6 गेंदें लगातार यॉर्कर डाली हैं। इसमें से 4 ऋषभ पंत और 2 एक दाएं हाथ के बल्लेबाज को डाली थी।







Remember The Name - Arjun Tendulkar https://t.co/UGS1abBMKD pic.twitter.com/gHvUyNb39N — Harsh shekhawat (@wordofshekhawat) April 6, 2026 IPL 2023 में मिला IPL का पहला विकेट



गौरतलब है कि अर्जुन तेंदुलकर को लखनऊ ने 30 लाख रुपए में खरीदा है। इस गेंदबाज को सचिन तेंदुलकर का बेटा होने के बावजूद भी अपने आईपीएल डेब्यू के लिए 2 साल इंतजार करना पड़ा था।

सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उन्होंने अंतिम ओवर में गेंद थामी जब टीम को जीत के लिए 20 रन चाहिए थे।अर्जुन तेंदुलकर ने भुवनेश्वर कुमार को कप्तान रोहित शर्मा के हाथों कवर्स में कैच करा कर अपना पहला आईपीएल विकेट निकाला था। वहीं जहां अंतिम ओवर में 20 रन चाहिए थे, बेहद किफायती गेंदबाजी की और सिर्फ 5 रन दिए।





IPL 2022 में 30 लाख में खरीदा था अर्जुन तेंदुलकर को



क्रिकेट लीजेंड सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन को मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2022 की नीलामी में 30 लाख रुपये में खरीदा था। मुंबई ने अर्जुन के लिए 20 लाख के बेस प्राइस पर पहले बोली लगाई थी। गुजरात टाइटंस ने भी हाथ आजमाया लेकिन अर्जुन के लिए आखिरी बोली मुंबई की ही रही थी।अर्जुन तेंदुलकर को आईपीएल 2021 की नीलामी में मुंबई इंडियन्स ने 20 लाख के बेस प्राइस पर खरीदा था।





IPL 2021 में बिना 1 मैच खेले हो गए थे बाहर



अर्जुन तेंदुलकर को आईपीएल 2021 की नीलामी में मुंबई इंडियन्स ने 20 लाख के बेस प्राइस पर खरीदा था।नीलामी के ठीक अंत में अर्जुन तेंदुलकर के नाम की घोषणा हुई और मुंबई की टेबल पर बैठे जहीर खान ने उनको टीम में लेने के लिए बोली लगाई। किसी दूसरे फ्रैंचाइजी के बोली न लगाने पर अर्जुन तेंदुलकर को मुंबई इंडियन्स ने 20 लाख में खरीद लिया था। मुंबई इंडियन्स ने युवा तेज गेंदबाज अर्जुन तेंदुलकर के चोटिल होने के कारण उनके स्थान पर सिमरजीत सिंह को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के बाकी बचे मैचों के लिये अपनी टीम में शामिल किया था।

