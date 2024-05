RCB vs RR : Glenn Maxwell ने शर्मनाक रिकॉर्ड बनाकर अपने साथी दिनेश कार्तिक की बराबरी की

Glenn Maxwell RCB vs RR, IPL 2024 Eliminator : आईपीएल के बड़े मैचों में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से हमेशा फैन्स को उम्मीद रहती है कि यह हमारे लिए अच्छा करेंगे, क्योंकि ऐसा ही अक्सर देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी बड़े मैचों में बीस्ट बन जाते हैं, उनमे से ग्लेन मैक्सवेल हैं जो कि कम गेंदों में धाकड़ प्रदर्शन देने के लिए जाने जाते हैं लेकिन इस बार वे तरह फ्लॉप हुए हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Royal Challengers Bengaluru) के फैन उनका नाम तक नहीं सुनना चाहते।







22 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल एलिमिनेटर खेला, इस मैच में जो हारा वो दौड़ से बाहर। RCB जिस तरह से प्लेऑफ में पहुंची थी, उनके कमबैक से हर कोई वाकिफ था। उम्मीद थी कि इस बार तो RCB अपने नाम पहली बार आईपीएल ट्रॉफी कर ही लेगी। फैन्स को उम्मीद थी ग्लेन मैक्सवेल से भी कि वे भी तगड़ा कमबैक करेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मैक्सवेल रविचंद्रन अश्विन की गेंद का शिकार हुए और 0 पर ही पवैलियन लौट गए।







इसी के साथ उन्होंने एक शर्मनाक रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। वे संयुक्त रूप से अब आईपीएल में सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट होने वाले खिलाड़ी बने। इस रिकॉर्ड में उन्होंने अपने साथी दिनेश कार्तिक की ही बराबरी की जो 18 बार शून्य पर आउट हो चुकें हैं। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में वे संयुक्त रूप से जीरो पर आउट होने वाले चौथे खिलाड़ी हैं। वे 0 पर इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट ने 32 बार आउट हो चुके हैं।





IPLमें सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले खिलाड़ी

(Most ducks in the IPL)

18 - Dinesh Karthik