Bengaluru water crisis : बेंगलुरु में IPL Match नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की निगरानी में

Water crises in Bengaluru: NGT issues notice to cricket body for supply of treated water in Chinnaswamy Stadium for IPL matches



Read @ANI Story | https://t.co/iJXHZIgzk6#BengaluruWaterCrisis #Bengaluru #ChinnaswamyStadium #NationalGreenTribunal pic.twitter.com/Oh2gf4Zrb1