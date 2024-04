Jos Buttler ने विराट और धोनी का प्लान अपनाकर राजस्थान को दिलाई जीत, मैच के बाद किया खुलासा

Jos Buttler names Virat Kohli and MS Dhoni RR vs KKR : IPL का 31वां कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच कोलकाता के घरेलु मैदान ईडन गार्डन्स में खेला गया। दोनों टीमें IPL Points Table में सबसे ऊपर विराजमान है। यह एक बेहद रोमांचक मैच था, इस मैच से पहले दोनों टीमों ने बस एक हार का सामना किया था और लग रहा था कि Sunil Narine के शतक की मदद से KKR ने एक अच्छा खासा स्कोर (223) RR के सामने रख दिया है जिसका वे आसानी से बचाव कर लेंगे लेकिन Jos The Boss ने Rajasthan Royals के सारे प्लान पर पानी फेर दिया और अपनी टीम को 2 विकेट से जीत दिलवाई।