कमेंटेटर ने कहा बैंगलूरू के इस गेंदबाज को कचरा तो फ्रैंचाइजी ने ट्विटर पर दिया करारा जवाब

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरु के विकेटकीपर दिनेश कार्तिक जिन्होने पंजाब किंग्स के खिलाफ 10 गेंदो में 28 रन बनाकर वाहवाही लूटी पर इससे पहले उनके नाम से मिलते जुलते वाले पूर्व भारतीय स्पिनर मुरली कार्तिक ने यश दयाल पर कुछ ऐसा कहा जो फैंस और दयाल को नहीं भाया।





दिनेश कार्तिक की अनुपस्थिति में अजय रावत विकेटकीपिंग कर रहे थे जिन्होंने यश दयाल को एक बेहतरीन कैच करके विकेट दिलवाया रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरु की गेंदबाजी के दौरान जब यश दयाल किफायती गेंदबाजी कर रहे थे तो कमेंट्री बॉक्स में बैठे मुरली कार्तिक ने कहा "Some One's Trash is another one's Treasure' is यानि कि किसी का कचरा, किसी का खजाना साबित हो सकता है।जाहिर तौर पर वह यश दयाल के 5 छक्कों की बात कर रहे थे जो गुजरात टाइटंस की ओर से उन्होंने रिंकू सिंह के खिलाफ खाए थे। इस मैच के बाद उन्हें ज्यादा मौका नहीं मिला और उन्हें फ्रैंचाइजी ने रीलीज कर दिया। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरु ने उनको नीलामी के दौरान अपने साथ शामिल कर लिया।