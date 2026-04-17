सिद्धू की ऋषभ पंत को खरी-खरी, गेंदबाज को आपका विकेट लेने के लिए मेहनत तो करने दो

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टाटा आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ पांच विकेट से जीत दर्ज की।स्टार स्पोर्ट्स के ‘अमूल क्रिकेट लाइव’ पर बात करते हुए, जियोस्टार एक्सपर्ट नवजोत सिंह सिद्धू और पीयूष चावला ने विराट कोहली की ज़बरदस्त पारी और क्रुणाल पांड्या के स्पेल के बारे में बात की, और ऋषभ पंत की लीडरशिप वाली एलएसजी की मुश्किलों के बारे में भी बताया।





सिद्धू ने विराट कोहली की पारी के बारे में कहा, “विराट कोहली 20 प्रतिशत पर भी ज़्यादातर 100 प्रतिशत से बेहतर हैं। वह इसी तरह का असर और प्रभाव डालते हैं। फिजिकली अपने बेस्ट फॉर्म में न होने के बावजूद, उन्होंने अपनी पिछली फिफ्टी के बाद एक और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। जिस तरह से वह मोहम्मद शमी पर हावी रहे, वह सबसे अलग था, पूरी ताकत से, कवर के ऊपर से ड्राइव करते हुए, आसानी से पुल और कट खेलते हुए। टॉप लेवल पर 18-19 साल बाद भी, उनके पास उन स्ट्रोक्स को करने के लिए जो समय है, उससे पता चलता है कि वह आईपीएल के लिए क्यों जरूरी हैं।”





सिद्धू ने ऋषभ पंत और लखनऊ सुपर जायंट्स के बारे में कहा, “बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है। उनकी दिक्कतें बनी हुई हैं, खासकर टॉप ऑर्डर के ठीक से काम न करने की वजह से। वे अपने टॉप तीन खिलाड़ियों पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहे हैं, लेकिन उन्हें फ़ायदा नहीं मिला है। जब आप मार्करम, पूरन, मार्श और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ियों को देखते हैं, तो उनमें बहुत पोटेंशियल है, लेकिन पार्टनरशिप की कमी है। टॉप पर 50 रन की पार्टनरशिप भी बहुत कम हुई है। मुझे नहीं लगता कि बॉलर ऋषभ को आउट कर रहे हैं; ज़्यादातर, वह खुद ही आउट हो रहे हैं। उनमें टैलेंट और काबिलियत है, और अगर वह खुद को समय दें, तो वह इसे बदल सकते हैं। फिलहाल, उनकी बैटिंग और बॉलिंग, दोनों ही स्ट्रगल कर रही हैं।”







