IPL 2024 : Shubman और Rishabh Pant के बाद अब संजू को लगा लाखों का झटका

Gujarat Titans vs Rajasthan Royals, Sanju Samson fined for 12 Lakh Rupees : राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन पर गुजरात टाइटन्स के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मैच के दौरान उनकी टीम के धीमी ओवर गति (Slow Over Rate) से गेंदबाजी करने के लिए 12 लाख रूपए का जुर्माना लगाया गया।