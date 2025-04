‘एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी’ : चेतेश्वर पुजारा की पत्नी ने लिखे अपने Memoir

अपनी तरह के अनूठे संस्मरण में भारत के अनुभवी क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा की पत्नी पूजा पुजारा (Puja Pabari) ने क्रिकेटर की पत्नी के रूप में अपने जीवन के अनुभव कलमबद्ध किए हैं जिनमें मैदान के भीतर और बाहर के उतार चढावों और क्रिकेट के दीवाने देश में अपार अपेक्षाओं के बारे में बेबाक ढंग से लिखा है। हार्परकोलिंस इंडिया (Harpercollinsin Indian) द्वारा प्रकाशित यह किताब ‘द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ : अ वेरी अनयूजुअल मेमोयर’ (The Diary of a Cricketer's Wife : A very Unusual Memoir) को पूजा और नमिता काला ने लिखा है जिसका विमोचन 29 अप्रैल को होगा।