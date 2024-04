Virat Kohli and Rohit Sharma to open in t20 world cup : टी20 वर्ल्ड कप अब दिन-ब-दिन बेहद करीब आता जा रहा है और IPL ही इस वक्त एकमात्र टूर्नामेंट है जिसके जरिये खिलाड़ी अपना हुनर दिखाकर वर्ल्ड कप में अपनी जगह पक्की कर सकते हैं। इस वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगे रोहित शर्मा, इसकी घोषणा BCCI सचिव जय शाह भारत और इंग्लैंड के तीसरे टेस्ट के दौरान ही कर चुके थे लेकिन चर्चा में थे विराट कोहली जिन्होंने कुछ समय पहले प्रबंधन से टी-20 विश्व कप में खेलने पर स्पष्टता मांगी थी।