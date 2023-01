Indore में शुरू हुई Airtel 5G Plus, 30 गुना तेज हो जाएगी इंटरनेट स्पीड

Airtel 5G Plus now in Indore : दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ( Airtel) ने मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में अपनी अत्याधुनिक 5जी (5G) सेवा शुरू करने की मंगलवार को घोषणा की।