Apple ने लॉन्च किया iOS 15.6, इन वजहों से ये Update है हर iPhone/iPad यूजर के लिए जरूरी

नया iOS 15.6 अपडेट सभी यूजर्स के लिए फ्री है और जरूरी भी। iPhone 6S और उसके बाद लॉन्च हुए आईफोन के यूजर्स इसे इनस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपको Settings > General > Software Update to download and install the new iOS 15.6 update पर जाना होगा। अपडेट को डाउनलोड करने के बाद इसे इनस्टॉल करने से पहले अपने आईफोन या आईपैड का बैकअप बना लेना अच्छा होगा। क्योकि कभी-कभार डेटा इरेज होने का खतरा भी रहता है।