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BSNL का ₹259 ब्रॉडबैंड प्लान लॉन्च, 25Mbps अनलिमिटेड डेटा, कॉलिंग और OTT का मिलेगा फायदा

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BSNL Rs 259 Broadband Plan
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Fri, 26 Jun 2026 (16:28 IST) Updated Date: Fri, 26 Jun 2026 (16:31 IST)
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सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने ग्रामीण भारत के ग्राहकों के लिए मात्र 259 रुपये का नया किफायती ब्रॉडबैंड प्लान लॉन्च किया है। इस प्लान में 25Mbps स्पीड के साथ अनलिमिटेड डेटा, पूरे देश में अनलिमिटेड कॉलिंग और मनोरंजन के लिए Waves OTT का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। यह प्लान भारतनेट (BharatNet) पहल के तहत ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों तक बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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₹259 ब्रॉडबैंड प्लान की खासियत

BSNL ने इस प्लान के साथ इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं रखने का फैसला किया है, जिससे पहली बार ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेने वाले ग्राहकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। कंपनी का लक्ष्य ग्रामीण परिवारों को सस्ती दरों पर भरोसेमंद इंटरनेट उपलब्ध कराना है, ताकि वे ऑनलाइन पढ़ाई, वर्क फ्रॉम होम, वीडियो कॉलिंग और मनोरंजन जैसी डिजिटल सेवाओं का आसानी से लाभ उठा सकें।
 

Waves OTT का भी मिलेगा एक्सेस

इस ब्रॉडबैंड प्लान के साथ ग्राहकों को Waves OTT का एक्सेस भी मिलेगा। इसके जरिए यूजर्स फिल्में, वेब सीरीज और अन्य मनोरंजन सामग्री का आनंद बिना किसी अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन शुल्क के उठा सकेंगे।
 

ग्रामीण कनेक्टिविटी पर BSNL का फोकस

 
ब्रॉडबैंड प्लान के अलावा BSNL ने नए मोबाइल ग्राहकों के लिए 51 रुपये का विशेष प्रीपेड प्लान भी पेश किया है। यह ऑफर केवल उन ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगा जो नया BSNL SIM खरीदेंगे।
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₹51 प्रीपेड प्लान में क्या मिलेगा?

  • 28 दिनों की वैधता
  • पूरे भारत में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग
  • प्रतिदिन 2GB हाई-स्पीड डेटा
  • प्रतिदिन 100 SMS
  • मुफ्त इंटरनेशनल रोमिंग का लाभ
  • सीमित समय का ऑफर
 
BSNL ने बताया कि 51 रुपये वाला यह प्रमोशनल ऑफर 30 जून 2026 तक ही उपलब्ध रहेगा। इससे पहले कंपनी 1 रुपये का एंट्री-लेवल रिचार्ज प्लान भी लॉन्च कर चुकी है, जिसमें 28 दिनों की वैधता, प्रतिदिन डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग जैसी सुविधाएं दी गई थीं।
 

सस्ते टेलीकॉम प्लान्स पर BSNL का जोर

259 रुपये के नए ब्रॉडबैंड प्लान और 51 रुपये के प्रीपेड ऑफर के जरिए BSNL अपने किफायती टेलीकॉम पोर्टफोलियो को मजबूत कर रही है। कंपनी का फोकस ऐसे ग्राहकों पर है जो कम कीमत में बेहतर इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं की तलाश कर रहे हैं, खासकर ग्रामीण भारत के उपभोक्ता। Edited by : Sudhir Sharma

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