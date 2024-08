1 कनेक्शन से चलाएं 2 टीवी, 800+ चैनल्स और 13 OTT Apps, Jio TV Plus 2 in 1 Offer में क्या है खास

Jio TV Plus 2 in offer : रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों के लिए जियो टीवी प्लस टू इन वन ऑफर (Jio TV Plus 2 in 1 Offer) पेश किया है। इस ऑफर के तहत ग्राहक अब एक ही जियो एयर फाइबर कनेक्शन से 2 टीवी एक साथ चला सकते हैं। इस प्लान में ग्राहकों को 800 से अधिक डिजिटल टीवी चैनल्स और 13 ओटीटी एप्स की सुविधा मिलती है। यह सेवा जियो टीवी प्लस एप के माध्यम से उपलब्ध है।