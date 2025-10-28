भारत के लिए OpenAI का बड़ा तोहफा, 4 नवंबर से एक साल तक फ्री मिलेगा ChatGPT Go

AI मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति के तहत OpenAI ने भारत के सभी यूजर्स को ChatGPT Go का एक साल का फ्री एक्सेस देने का ऐलान किया है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी OpenAI ने भारत के यूजर्स के लिए एक बड़ी घोषणा की है। कंपनी 4 नवंबर से ChatGPT Go का एक साल तक फ्री एक्सेस देने जा रही है। यह ऑफर भारत के सभी नए और पुराने यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। OpenAI का यह कदम भारत जैसे तेजी से बढ़ते AI मार्केट में अपनी मौजूदगी मज़बूत करने की रणनीति का हिस्सा है। कंपनी ने मंगलवार को इस ऑफर की जानकारी दी। भारत में जनरेटिव AI टूल्स के प्रति तेजी से बढ़ते रुझान को देखते हुए यह ऑफर बेहद खास माना जा रहा है। लाखों भारतीय यूजर्स हर रोजChatGPT का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे यह दुनिया के सबसे सक्रिय बाजारों में से एक बन गया है।

क्या है ChatGPT Go? ChatGPT Go को इस साल अगस्त में लॉन्च किया गया था। इसकी कीमत ₹399 प्रतिमाह रखी गई थी। यह प्लान फ्री वर्जन के मुकाबले 10 गुना अधिक usage limits देता है। इसके साथ ही इसमें कई एडवांस फीचर्स जैसे- बेहतर प्रतिक्रिया (response) जेनरेशन, इमेज क्रिएशन, फाइल अपलोडिंग, और बेहतर मेमोरी शामिल हैं। इससे यूजर का अनुभव और व्यक्तिगत बनता है।

कब और कैसे मिलेगा फ्री एक्सेस? OpenAI ने कहा कि जो भी भारतीय यूजर इस प्रमोशनल अवधि में ChatGPT Go के लिए साइनअप करेगा, उसे एक साल तक फ्री एक्सेस मिलेगा। पहले से सब्सक्राइब किए गए यूजर्स भी इस ऑफर का लाभ उठा पाएंगे। ऑफर 4 नवंबर से शुरू होगा, लेकिन कंपनी ने अभी इसकी अंतिम तारीख का ऐलान नहीं किया है।



क्या कहा Open AI ने ChatGPT के वाइस प्रेसिडेंट निक टर्ली (Nick Turley) ने भारत में ChatGPT Go को मिली शानदार प्रतिक्रिया पर कहा कि भारत में ChatGPT Go लॉन्च करने के कुछ ही महीनों में हमने यूज़र्स की अपनाने की दर और उनकी क्रिएटिविटी देखकर बेहद प्रेरणा पाई है। हम उत्साहित हैं यह देखने के लिए कि भारतीय यूजर्स इन टूल्स के जरिए क्या-क्या नया सीखेंगे, बनाएंगे और हासिल करेंगे।