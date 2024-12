TRAI का नया नियम 1 करोड़ से ज्यादा यूजर्स होंगे प्रभावित, Jio, Airtel, BSNL और Vi यूजर्स दें ध्यान

what is TRAIs new OTP message traceability rule : TRAI के नए नियम से धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी। यह नियम आज से लागू हो गया है। यह नियम OTP ट्रेसबिलिटी से जुड़ा है। देश के 1 करोड़ से ज्यादा यूजर्स पर इसका असर होगा। नए नियम को 1 नवंबर को लागू किया जाना था, लेकिन टेलीकॉम ऑपरेटर्स के अनुरोधों और आगे की तैयारी की आवश्यकता के कारण इसे 10 दिसंबर तक टाल दिया गया था। अब इसे लागू कर दिया गया है। TRAI ने अनचाही कम्युनिकेशन को रोकने के लिए नियम बनाए थे। टेलीमार्केटिंग संदेशों को जारी रखने के लिए, 27,000 से अधिक कंपनियों ने नए नियमों का पालन करने के लिए दूरसंचार ऑपरेटरों के साथ रजिस्ट्रेशन कराया था।