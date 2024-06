WhatsApp लेकर आ रहा है अब तक का सबसे बड़ा अपडेट, डबल हो जाएगा चैटिंग का मजा

WhatsApp to introduce 5 new chat themes on iOS : WhatsApp अपने यूजर्स के लिए समय-समय पर नए फीचर्स लेकर आता है। अब WhatsApp एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। कंपनी ने प्लेटफॉर्म पर कॉलिंग से जुड़े कई बदलाव किए हैं जैसे नया कॉल बार और नए डिजाइन में पेश किया गया कॉलिंग इंटरफेस। कंपनी अब चैटिंग एरिया को लेकर भी बड़ा बदलाव करने वाली है। इससे आपकी चैटिंग का मजा दुगुना हो जाएगा। यह बदलाव करके व्हाट्‍सएप टेलीग्राम को टक्कर देने जा रहा है।