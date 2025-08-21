Paryushan festival status:
जैन पर्युषण पर्व आत्मा को साधने तथा बाहरी आडंबरों से दूर रहने की सीख देता है। यह पर्व क्षमायाचना पर जोर देता है, ताकि आपका आत्मकल्याण हो सके। यहां कुछ जैन पर्युषण पर्व के लिए सुंदर और अर्थपूर्ण स्टेटस दिए गए हैं, जिन्हें आप व्हाट्स अप, फेसबुक या इंस्ट्राग्राम या शेयर चैट स्टेटस संदेश पर साझा कर सकते हैं। आइए यहां जानें और शेयर करें ये खूबसूरत संदेश...
जैन पर्व पर्युषण पर भेजें ये 10 अर्थपूर्ण स्टेटस:
1. 'क्षमावाणी से करें जीवन की शुरुआत, क्षमा मांगें और क्षमा करें – यही है पर्युषण का असली अर्थ।'
2. 'पर्युषण पर्व आए, आत्मा को नहलाए, बुरे विचार हटाए, सच्चे कर्म अपनाए।'
3. 'मिच्छामि दुक्कडम् – अगर जाने-अनजाने कोई भूल हुई हो तो हृदय से क्षमा चाहता हूं।'
4. 'आत्मा की शुद्धि, कर्मों की क्षमा – यही है पर्युषण पर्व की सच्ची पूजा।'
5. 'बोलो मिच्छामि दुक्कडम् – न कोई छोटा, न कोई बड़ा, सबसे क्षमा और सबको क्षमा।'
6. 'मन, वचन और कर्म से किसी को ठेस पहुंचाई हो तो दिल से क्षमा – मिच्छामि दुक्कडम्।'
7. 'क्षमायाचना ही धर्म का सार है, पर्युषण पर्व हमें यही सिखाता है।'
8. 'जैन धर्म का सबसे पावन पर्व – आत्मशुद्धि और क्षमा का प्रतीक है पर्युषण।'
9. 'चलो इस पर्युषण पर हम अपने भीतर झांकें, और खुद को सुधारने का व्रत लें।'
10. 'मिच्छामि दुक्कडम् – अगर दिल दुखाया हो, तो कृपया क्षमा करें।'
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।