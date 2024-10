गांदरबल में आतंकवादी हमले में 2 मजदूरों की मौत, 2 घायल

2 Migrant Workers Shot Dead By Terrorists In Jammu and Kashmir : जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले में एक आतंकवादी हमले में दो श्रमिकों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों ने जिले के गुंड इलाके में सुरंग का निर्माण कार्य में लगी एक निजी कंपनी के शिविर में रह रहे मजदूरों पर गोलीबारी की।