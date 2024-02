Terrorist involved in the murder of 2 Punjabis caught : कश्‍मीर पुलिस ने दावा किया है कि पिछले सप्‍ताह जिन 2 पंजाब निवासियों (2 Punjabis) की श्रीनगर में हत्‍या कर दी गई थी, इस हमले में शामिल 1 आतंकी (Terrorist) को हथियारों समेत पकड़ लिया गया है। जम्‍मू में अधिकारियों ने दावा किया है कि 1 सप्ताह से भी कम समय में पुलिस ने पिछले सप्ताह ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में मारे गए पंजाब के प्रवासी श्रमिकों पर हमले के पीछे 1 आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया है।