Shree Krishna Janmashtami 2021: कब है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जानिए विशेष शुभ संयोग

8. आनन्दादि योग सुस्थिर 06:39 AM के बाद वर्धमान। सर्वार्थसिद्धि योग- Aug 30 06:39 AM To Aug 31 06:12 AM (Rohini and Monday).

9. व्याघात योग 29 Aug 06:44 AM To Aug 30 07:46 AM इसके बाद हर्षण योग Aug 30 07:46 AM To Aug 31 08:48 AM तक रहेगा।

10. इस दिन सूर्य और मंगल लग्न में स्थित सिंह राशि में रहेंगे। चंद्र और राहु कर्म भाव में वृषभ राशि में और केतु वृश्‍चिक चतुर्थभाव में रहेंगे। शुक्र और बुद्ध दूसरे भाव में कन्या राशि में रहेंगे। शनि छठे भाव में मकर राशि में रहेंगे और गुरु सप्तम भाव में कुंभ राशि में रहेंगे।