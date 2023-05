तेलुगु हनुमान जयंती अलग क्यों मनाई जाती है? साल 2023 में कब है Telugu Hanuman Jayanthi

तेलुगु में कब है हनुमान जयंती | When is Hanuman Jayanti in Telugu?

उत्तर भारत में हनुमानजी जयंती 6 अप्रैल को थी। उत्तर और दक्षिण भारत में नरक चतुर्दशी के दिन भी हनुमान जयंती मनाई जाती है। इसी तरह तमिलनाडु में 11 जनवरी को हनुमान जयंती मनाई गई। अब तेलुगु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 14 मई को हनुमान जयंती मनाएंगे। कन्नड़ में 24 दिसंबर को हनुमान जयंती मनाएंगे।