जेठ मास का बड़ा मंगल क्यों है खास? क्या है बजरंगबली से कनेक्शन

Mangal of Jyeshtha Month Bajrangbali : 6 मई से ज्येष्ठ माह यानी की जेठ मास प्रारंभ हो चुका है जो कि 4 जून तक चलेगा। इस दौरान जितने भी मंगलवार आते हैं उन्हें बड़ा मंगल कहा जाता है। इस माह के मंगल का खास महत्व माना गया है। आखिर क्यों इसे बड़ा मंगल कहा जाता है और क्या है इसका हनुमानजी से कनेक्शन, जानिए इस संबंध में खास जानकारी।



बड़ा मंगल मई 2023 : 9, 16, 23 और 30 मई।



ज्येष्ठ माह का मंगल क्यों है खास । Why is Mars of Jyestha month special?