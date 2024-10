Karwa Chauth Vrat: करवा चौथ का त्योहार कब और कहां से शुरू हुआ?

History of the tradition of Karva Chauth: वर्ष 2024 में करवा चौथा का व्रत 20 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन रखा जाएगा। यह व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना से रखती हैं। आखिर यह त्योहार कब से और कहां से शुरू हुआ और क्या है इस त्योहार के पीछे की कथा कहानी। जानिए इस बारे में संक्षिप्त में जानकारी।

करवा चौथ का त्योहार कब से मनाया जा रहा है | Since when is the festival of Karva Chauth being celebrated?

1. धार्मिक मान्यता के अनुसार सबसे पहले करवा चौथ का व्रत माता गौरी ने भगवान भोलेनाथ के लिए रखा था। इस दिन उन्होंने पूरे दिन निर्जला उपवास रखकर चांद को अर्घ्य दिया था और तब से ही करवा चौथ मनाने की परंपरा चली आ रही है। पौराणिक कथाओं में एक जोर जहां माता पार्वती अपने पति शिवजी को पाने के लिए तप और व्रत करती है और उसमें सफल हो जाती है तो दूसरी ओर सावित्री अपने मृत पति को अपने तप के बल पर यमराज से भी छुड़ाकर ले आती है। यानी स्त्री में इतनी शक्ति होती है कि वो यदि चाहे, तो कुछ भी हासिल कर सकती है। इसीलिए महिलाएं करवा चौथ के व्रत के रूप में अपने पति की लंबी उम्र के लिए एक तरह से तप करती हैं।