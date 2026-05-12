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kids entertaining story: कहानी: जादुई मटका और स्मार्ट कौआ (The 2026 Twist)

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फोटो में जादुई मटका और प्यासा कौआ की कहानी का एकदम नया और 'स्मार्ट' वर्जन, इमेज कैप्शन के साथ
BY: वेबदुनिया फीचर टीम
Publish Date: Tue, 12 May 2026 (17:06 IST) Updated Date: Tue, 12 May 2026 (17:05 IST)
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entertaining story for children: किसी समय की बात है, भीषण गर्मी पड़ रही थी। सूरज आसमान से आग उगल रहा था। चार्ली नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान कौआ पानी की तलाश में शहर की ओर उड़ रहा था। चार्ली कोई मामूली कौआ नहीं था, वह 'यूट्यूब' देखने वाले बच्चों को गौर से देखता था और इंसानों की तकनीक को समझने की कोशिश करता था।
 

जब शहर में पड़ा सूखा

उड़ते-उड़ते चार्ली का गला सूख गया। वह एक मॉडर्न सोसाइटी की बालकनी में उतरा। वहां एक मटका तो रखा था, लेकिन उसमें पानी बहुत नीचे था। चार्ली ने अपनी चोंच डाली, पर पानी तक पहुंच नहीं पाया।
 
चार्ली ने चारों तरफ देखा। पुरानी कहानी के अनुसार उसे कंकड़ ढूंढने थे, लेकिन वहां हर तरफ टाइल्स और साफ़-सफाई थी। कंकड़ का नामो-निशान नहीं था। तभी उसे कोने में कुछ 'कलरफुल' चीज़ें दिखीं- वे प्लास्टिक के छोटे खिलौने और कुछ बेकार पड़े ब्लॉक (Legos) थे।
 

चार्ली का 'स्मार्ट' आइडिया

चार्ली ने सोचा, "अगर मैं ये प्लास्टिक के खिलौने मटके में डालूं, तो पानी ऊपर तो आएगा, लेकिन प्लास्टिक से पानी गंदा हो जाएगा और मुझे बीमार कर सकता है!"
 
तभी उसकी नज़र पास ही टेबल पर रखे एक 'रीयूजेबल स्ट्रॉ' (Reusable Straw) पर पड़ी, जिसे घर का बच्चा जूस पीकर छोड़ गया था। चार्ली के दिमाग की बत्ती जली!
 

नया प्रयोग

चार्ली ने अपनी चोंच से उस स्ट्रॉ को उठाया।
 
उसने स्ट्रॉ का एक सिरा मटके के गहरे पानी में डाला।
 
लेकिन एक समस्या थी- स्ट्रॉ से पानी ऊपर खींचने के लिए उसे 'सक्शन' (Vacuum) की जरूरत थी।
 
चार्ली ने देखा कि पास ही एक वैक्यूम क्लीनर का छोटा सा हिस्सा (हैंडी क्लीनर) रखा था जो धूप से चार्ज हो रहा था।
 
चार्ली ने अपनी चोंच से उस स्ट्रॉ को एक खाली बोतल से जोड़ा और चालाकी से वैक्यूम पंप का बटन दबा दिया। देखते ही देखते, साइंस के जादू (Air Pressure) से मटके का ठंडा पानी बोतल में आ गया!
 

जादुई अहसास

चार्ली ने भरपेट ठंडा पानी पिया। उसे ऐसा लगा जैसे वह मटका नहीं, बल्कि कोई 'मैजिक डिस्पेंसर' था। उसने न केवल अपनी प्यास बुझाई, बल्कि पास ही प्यास से तड़प रही एक छोटी गौरैया को भी पानी पिलाया।
 
चार्ली समझ गया था कि जमाना बदल गया है; अब सिर्फ मेहनत (कंकड़ डालना) से काम नहीं चलता, बल्कि 'स्मार्ट वर्क' और 'साइंस' की भी जरूरत होती है।
 

इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है?

बदलाव को अपनाएं: समय के साथ समस्याएं बदलती हैं, तो समाधान भी नए होने चाहिए।
 
प्रदूषण के प्रति जागरूकता: चार्ली ने प्लास्टिक के कंकड़ नहीं डाले क्योंकि उसे अपनी सेहत और पर्यावरण की फिक्र थी।
 
स्मार्ट वर्क: कठिन परिश्रम जरूरी है, लेकिन सही दिशा में लगाया गया दिमाग काम को आसान बना देता है।
 
बच्चों के लिए एक्टिविटी: अगली बार जब आप बाहर पक्षियों को देखें, तो उनके लिए एक मिट्टी के बर्तन में पानी रखें, ताकि किसी 'चार्ली' को स्ट्रॉ की तलाश न करनी पड़े!

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।

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