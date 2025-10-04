Dharma Sangrah

Supermoon 2025: 6 अक्टूबर 2025 की रात को देखना न भूलें शनिदेव के साथ हार्वेस्ट मून

WD Feature Desk

शनिवार, 4 अक्टूबर 2025 (13:21 IST)
Harvest Supermoon 2025: सुपरमून तब होता है जब चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी के सबसे करीब होता है (जिसे पेरीजी/Perigee कहते हैं) और उसी समय वह पूर्णिमा (Full Moon) की अवस्था में भी होता है। इस दौरान चाँद सामान्य से 14% बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। प्रत्येक सूमन मून का नाम अलग-अलग होता है। वर्ष 2025 में पहला सूपरमून हार्वेस्ट मून के नाम से जाना जाएगा जो 06 अक्टूबर 2025 सोमवार की रात में नजर आएगा। यह बहुत बड़ा और चमकीला दिखाई देगा। 
 
हार्वेट मून Harvest moon:-
इस बार अक्टूबर की पूर्णिमा 6 अक्टूबर की रात को चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में पूरी तरह से चमकता हुआ नजर आएगा। इसे विज्ञान की भाषा में सूपरमून कहते हैं। यह मुख्‍यत: 5 प्रकार के होते हैं- हार्वेट, बीबर, ब्लू, कोल्ड और रेड। इस वर्ष का प्रथम सूपरमून हार्वेट मून होगा।
 
कहां दिखाई देगा?
अमेरिका के लोग 6 अक्टूबर को सूर्यास्त के समय आसमान में हार्वेस्ट मून का नजारा देख पाएंगे। इसे देखने वाले ये भी देखेंगे कि एक घंटे बाद चांद का रंग नारंगी-पीला हो जाएगा। भारत के लोग 6-7 अक्टूबर को इस दुर्लभ पूर्णिमा का आनंद ले सकते हैं। यह नजारा देश के ज्यादातर हिस्सों में देखा जा सकता है, बस इसके लिए आसमान का साफ होना जरूरी है।
 
शनि के साथ चंद्रमा:
इस दिन यानि 6 अक्टूबर को मीन राशि में शनि के साथ चंद्रमा की युति रहेगी। इसका अर्थ है कि आसमान में चंद्रमा के आसपास ही आप शनि ग्रह को भी देख सकते हैं। यह दुर्लभ नजारा वर्षों बाद बनेगा। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष इसके बाद 5 नवंबर को बीवर मून और 4 दिसंबर को कोल्ड मून देख सकेंगे।

