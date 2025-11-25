Lal Kitab Makar Rashifal 2026: मकर राशि (Capricorn)- राहु और केतु मिलकर भटकाएंगे, शनि और गुरु के उपाय बचाएंगे

मकर राशि वर्ष 2026 में मुख्य 4 ग्रहों की गोचर स्थिति (2026):-

1. बृहस्पति: जनवरी से मई तक बृहस्पति छठे भाव में रहकर नौकरी में अधिक काम, जिम्मेदारी, रोग और शत्रुओं को सक्रिय करेंगे। इस दौरान पेट या लिवर संबंधी समस्याएं हो सकती हैं और कर्ज लेना शुभ नहीं होगा। जून से अक्टूबर तक बृहस्पति सातवें भाव में आकर विवाह, दांपत्य जीवन, साझेदारी और सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि करेगा। अक्टूबर के बाद गुरु के आठवें भाव में जाने से स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता ज़रूरी होगी, लेकिन यह गोचर पैतृक संपत्ति, बीमा या ससुराल पक्ष से अचानक धन लाभ भी दे सकता है।