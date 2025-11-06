ईडी ने अनिल अंबानी पर फिर कसा शिकंजा, 14 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया

Anil Ambani news in hindi : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को रिलायंस एडीए समूह के प्रमुख अनिल अंबानी को समन भेजा है। उन्हें 14 नंवबर को पूछताछ के लिए बुलाया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनिल अंबानी को कथित बैंक धोखाधड़ी व धन शोधन मामले में अगले सप्ताह फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। संघीय जांच एजेंसी ने 66 वर्षीय व्यवसायी से इस मामले में अगस्त में भी पूछताछ की थी।

ईडी ने 3 नवंबर को अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनियों की करीब 7500 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की थी। ईडी ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120-बी, 406 और 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1989 की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(डी) के तहत यह कार्रवाई की थी।

अनिल अंबानी समूह की सूचीबद्ध कंपनियों ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से कुर्क की गई अधिकांश संपत्ति रिलायंस कम्युनिकेशंस की हैं। यह कंपनी फिलहाल समाधान पेशेवर (आरपी) और भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाली ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) के नियंत्रण में है।

edited by : Nrapendra Gupta