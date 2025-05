'टाइम100 फिलैंथ्रॉपी 2025' की वैश्विक सूची में शामिल मुकेश और नीता अंबानी

Mukesh and Nita Ambani included in the global list: प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका 'टाइम' ने अपनी पहली 'टाइम100 फिलैनथ्रॉपी 2025' सूची जारी की है जिसमें उन 100 वैश्विक हस्तियों को स्थान मिला है, जो दान और समाजसेवा के क्षेत्र में भविष्य को आकार दे रहे हैं। इस प्रतिष्ठित सूची में मुकेश और नीता अंबानी का नाम भी शामिल किया गया है, जो भारत के लिए गौरव का विषय है।