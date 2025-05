Ministry of Finance की रिपोर्ट का अनुमान, अमेरिका भारत व्यापार समझौते से निर्यात को मिलेगी नई गति

US India trade agreement: अमेरिका-भारत (US and India) के बीच सफल द्विपक्षीय व्यापार समझौता मौजूदा प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बना सकता है। इससे नए बाजारों तक पहुंच खुल सकती है और निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) की मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में यह कहा गया है। भारत और अमेरिका 8 जुलाई से पहले अंतरिम व्यापार समझौते को निष्कर्ष पर पहुंचा सकते हैं। इसमें भारत घरेलू वस्तुओं पर 26 प्रतिशत जवाबी शुल्क (retaliatory duty) से पूरी छूट देने पर जोर दे रहा है।