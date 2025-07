क्यों टूट रहा है अपने घर का सपना? 59% भारतीयों ने छोड़ी उम्मीद, जानिए कैसे सट्टेबाजी का गढ़ बना रियल एस्टेट

why indians are loosing hope to own a house: भारत में अपना घर होना सिर्फ एक संपत्ति नहीं, बल्कि एक सपना है – सुरक्षा, स्थिरता और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक। यह भारतीय मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं का मूल आधार रहा है। लेकिन, हाल के आँकड़े और विशेषज्ञों की टिप्पणियां बताती हैं कि यह सपना अब तेजी से टूट रहा है। हाल ही में एक्स पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक हालिया सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार, भारत में 59% लोगों ने मकान खरीदने की उम्मीद छोड़ दी है। यह आंकड़ा न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि यह एक गहरी सामाजिक और आर्थिक असमानता की ओर भी इशारा करता है, जहां रियल एस्टेट बाजार सट्टेबाजी का गढ़ बनता जा रहा है और आम आदमी पीछे छूट रहा है।