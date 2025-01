क्या एलन मस्क खरीदेंगे टिकटॉक? ट्विटर के बाद अब इस चीनी ऐप पर नजर

टिकटॉक और अमेरिकी प्रतिबंध का खतरा (TikTok and the Threat of US Ban) : टिकटॉक, जो चीनी कंपनी बाइटडांस के स्वामित्व में है, दुनिया भर में बेहद लोकप्रिय है। 2018 में इसने फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे दिग्गजों को भी डाउनलोड के मामले में पीछे छोड़ दिया था। आज अमेरिका में इसके 17 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। लेकिन इसकी बढ़ती लोकप्रियता के साथ-साथ अमेरिकी सरकार की चिंताएं भी बढ़ रही हैं।