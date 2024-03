James Anderson की सफलता के 5 राज, क्या बनेंगे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज?

5 secrets behind James Anderson success : इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज और कुल तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन (Muttiah Muralitharan) और ऑस्ट्रेलिया के शेन वार्न (Shane Warne) एकमात्र अन्य गेंदबाज हैं जिन्होंने यह आंकड़ा पार किया है। एंडरसन 187 टेस्ट में 26.52 की औसत से इस मुकाम तक पहुंचे हैं।

अंग्रेजी में एक कहावत है 'Aging like fine wine' वे अपनी उम्र के साथ साथ और बेहतर होते जा रहे हैं। आइए जानते हैं जेम्स एंडरसन की सफलता के पीछे क्या कारण रहे हैं।

4. परिस्थितियों का ज्ञान (Knowledge of Conditions) : एंडरसन के पास दुनिया भर में क्रिकेट खेलने का अनुभव है और उनके पास विभिन्न परिस्थितियों और पिचों की गहरी समझ है। उन्हें पता होता है कि वे बल्लेबाजों को किस तरह से अपना शिकार बना सकते हैं। किस तरह से वे अलग अलग पिचों का फायदा उठा सकते हैं।

5. खेल के प्रति प्यार और समर्पण (Love and Dedication for the game) : अपने देश के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज बनने और 700 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बनने के लिए इच्छाशक्ति, जुनून और बहुत सी अन्य चीजों की जरूरत होती है, अपने देश, अपने खेल और प्रारूप के प्रति प्यार और समर्पण की जरूरत होती है।