Stuart Broad : नाम के अनुरूप सीना चौड़ा कर गए मैदान से बाहर

उन्होंने दिन के पहले ओवर की अंतिम गेंद पर Mitchell Starc की गेंद पर छक्का मारकर (Stuart Broad Six) यह सुनिश्चित किया कि वे दर्शकों को वह दे सके जो वे देखना चाहते हैं। उस छक्के के साथ ब्रॉड ने टेस्ट क्रिकेट में एक अनोखी उपलब्धि हासिल कर ली (Stuart Broad Milestones) . Stuart Broad, अपने टेस्ट करियर की अंतिम गेंद पर छक्का लगाने वाले इतिहास के दूसरे खिलाड़ी बन गए (Broad became second player in the history to hit a six on the final ball in his Test career)।