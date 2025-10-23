dipawali

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






INDvsAUS ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ चुनी गेंदबाजी

Advertiesment
हमें फॉलो करें India

WD Sports Desk

, गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025 (09:04 IST)
AUSvsIND ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने भारत के खिलाफ दूसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बृहस्पतिवार को यहां टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।ऑस्ट्रेलिया ने अपनी एकादश में तीन बदलाव करते हुए जोश फिलिप, नाथन एलिस और मैथ्यू कुहनेमन की जगह एलेक्स कैरी, जेवियर बार्टलेट और एडम जंपा को टीम में शामिल किया है।भारत ने अपनी एकादश में कोई बदलाव नहीं किया है।ऑस्ट्रेलिया तीन मैच की श्रृंखला का पहला मैच जीतकर 1-0 से आगे चल रहा है।
दोनों टीमें इस प्रकार है:-

भारत एकादश:- रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नीतीश रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह

ऑस्ट्रेलिया एकादश: ट्रैविस हेड, मिचेल मार्श (कप्तान), मैट शॉर्ट, मैट रेनशॉ, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), मिच ओवेन, कूपर कॉनली, मिचेल स्टार्क, जेवियर बार्टलेट, एडम जंपा और जॉश हेजलवुड।


हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

भारत बनाम न्यूजीलैंड मैच बना Virtual Quarterfinal, जीत से टीम सेमीफाइनल में रख देगी पहला कदम

सम्बंधित जानकारी

होम
दीपावली
Shorts
फोटो
Reels