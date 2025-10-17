Hanuman Chalisa

सितारों के बिना खेल रही ऑस्ट्रेलिया को पहले वनडे से पहले एक और झटका

WD Sports Desk

, शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025 (15:19 IST)
चोटिल कैमरन ग्रीन भारत के खिलाफ होने वाली एकदिवसीय श्रृंखला से बाहर हो गये है ऑस्ट्रेलिया ने उनकी जगह मार्नस लाबुसेन को टीम में शामिल किया हैं।क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने शुक्रवार को बताया कि ग्रीन लो-ग्रेड साइड सॉरनेस के कारण एकदिवसीय सीरीज से बाहर हो गए हैं। लाबुशेन शील्ड के मैच पूरा करने के बाद शनिवार रात एडिलेड से पर्थ के लिए उड़ान भरकर ऑस्ट्रेलिया के टीम से जुड़ेंगे ताकि रविवार को होने वाले पहले वनडे से पहले टीम के साथ हो सकें।

ग्रीन ने अभी-अभी प्रतिस्पर्धी गेंदबाजी पर वापसी की थी। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 दौरा छोड़ा था और पिछले हफ्ते पर्थ में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए न्यू साउथ वेल्स के खिलाफ शील्ड में खेले थे। वह मैच में आठ ओवर गेंदबाजी करने वाले थे लेकिन केवल चार ओवर ही कर पाए और एक विकेट लिया, क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मेडिकल स्टाफ ने उन्हें लगातार दिनों में गेंदबाजी की अनुमति नहीं दी। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया अपनी पहली पारी में पर्याप्त बल्लेबाजी नहीं कर पाया और चार-ओवर स्पेल के बीच एक दिन का पर्याप्त आराम नहीं मिल सका।

ग्रीन अब एक छोटी रिहैब अवधि से गुजरेंगे और आशा है कि वह 11 दिन बाद डब्ल्यूएसीए में शुरू होने वाले वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के शील्ड मैच में अभी भी खेल और गेंदबाजी कर पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के लिए यह चोट चिंता का विषय है क्योंकि टीम ऐशेज से पहले ग्रीन के पूरी तरह फिट होकर बिना किसी प्रतिबंध के गेंदबाज़ी करने की उम्मीद कर रही थी।

इससे पहले एडम जैंपा और एलेक्स कैरी पहले वनडे से और नियमित विकेटकीपर जोश इंगलिस पहले 2 वनडे से बाहर हो चुके हैं ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत के खिलाफ सितारों रहित लग रही है।
ऑस्ट्रेलियाई टीम: मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, मैथ्यू कुहनेमन, मार्नस लाबुशेन, मिचेल ओवेन, जोश फिलिप, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क।

दूसरे एकदिवसीय के बाद: एडम जंपा, एलेक्स कैरी।

