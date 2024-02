BCCI ने अगले 3 टेस्ट मैचों के लिए की टीम की घोषणा

BCCI announced the squad for Team India for the next 3 matches IND vs ENG : भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही 5 मैचों की Test Series का पहला मैच इंग्लैंड ने जीता था जो हैदराबाद में खेला गया था और दूसरा मैच टीम इंडिया ने विशाखापत्तनम में जीता था, इस तरह से सीरीज अभी 1-1 से बराबर है।