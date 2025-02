BCCI Awards : बुमराह को पुरुष क्रिकेटर, मंधाना को सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार, जानें और किसे मिलेगा अवॉर्ड

BCCI Awards : करिश्माई तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) को पुरुष वर्ग में 2023-24 के सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के पॉली उमरीगर पुरस्कार (Polly Umrigar Award for the best international cricketer for 2023-24) के लिए चुना गया जबकि स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) ने महिला वर्ग में यह पुरस्कार जीता जो शनिवार को बोर्ड के वार्षिक पुरस्कार समारोह के दौरान दिए जाएंगे।