भारत नहीं खेलेगा पाकिस्तान से, एशिया कप जिताने वाले BJP कार्यकर्ता का बयान वायरल

Asia Cup 2025 में भारत बनाम पाकिस्तान के बीच होने वाले 14 सितंबर के मैच से पहले दोनों देशों के क्रिकेट सितारों के बीच बयानबाजी शुरु हो गई है। ऐसे में पूर्व क्रिकेटर से भाजपा कार्यकर्ता बने केदार जाधव ने कहा है कि पहलगाम हमले के बाद भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए और खेलेगा भी नहीँ।







#WATCH | Pune: On India to face Pakistan in the Asia Cup 2025, Former Indian Cricketer and BJP leader Kedar Jadhav says, "I think the Indian team should not play at all. As far as India is concerned, I think that wherever India plays, it will always win, but this match should not… pic.twitter.com/M83rUBXJnc — ANI (@ANI) August 17, 2025 गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान के बीच लीग चरण का मुकाबला 14 सितंबर को दुबई में होगा। दोनों टीमों के बीच सुपर सिक्स चरण का संभावित मैच 21 सितंबर को इसी स्थान पर खेला जाएगा। 29 सितंबर को होने वाला फाइनल भी दुबई में ही होगा।अगले साल भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए, यह टूर्नामेंट टी20 अंतरराष्ट्रीय प्रारूप में खेला जाएगा।



केदार जाधव ने कहा कि भारत की टीम पाकिस्तान से कहीं मजबूत है और वह कहीं भी पाकिस्तान को हरा सकती है। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ टीम को नहीं खेलना चाहिए और खेलेगी भी नहीं। इसके अलावा ऑपरेशन सिंधूर पर बात करते हुए जाधव ने कहा कि भारत ने घुस कर पाकिस्तान को मारा है।गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान के बीच लीग चरण का मुकाबला 14 सितंबर को दुबई में होगा। दोनों टीमों के बीच सुपर सिक्स चरण का संभावित मैच 21 सितंबर को इसी स्थान पर खेला जाएगा। 29 सितंबर को होने वाला फाइनल भी दुबई में ही होगा।अगले साल भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए, यह टूर्नामेंट टी20 अंतरराष्ट्रीय प्रारूप में खेला जाएगा।

भारत ग्रुप ए में पाकिस्तान, ओमान और यूएई के साथ है। ग्रुप बी में अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और हांगकांग हैं।भारत अपने शुरुआती दो लीग मैच 10 सितंबर (बनाम यूएई) और 14 सितंबर (बनाम पाकिस्तान) को दुबई में खेलेगा, जबकि ओमान के खिलाफ आखिरी लीग मैच 19 सितंबर को अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में होगा।





केदार जाधव ने गेंद और बल्ले से जिताया था एशिया कप 2018 का फाइनल



एशिया कप 2018 के फाइनल में भले ही केदार जाधव को मैन ऑफ द मैच ना मिला हो लेकिन उन्होंने भारतीय टीम के लिए नाबाद रहकर अंतिम गेंद पर भारत को बांग्लादेश के खिलाफ 3 विकेट से खिताबी जीत दिलाई थी।





सांस रोक देने वाले इस मैच में विजयी शॉट केदार जाधव के बल्ले से आया था। उन्होंने 27 गेंद में 1 चौके और छक्के की मदद से 23 रन बनाए थे। वहीं गेंदबाजी में जब बांग्लादेश की साझेदारी 120 हो गई थी तो टीम इंडिया को पहला विकेट केदार ने दिलाया था। उन्होंने 9 ओवरों में 41 रन देकर 2 विकेट झटके थे।

