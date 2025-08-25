ganesh chaturthi

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






5 शतक और अर्धशतक, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ BGT जिताने में चेतेश्वर पुजारा ने निभाई थी अहम भूमिका

Advertiesment
हमें फॉलो करें Cheteshwar Pujara

WD Sports Desk

, सोमवार, 25 अगस्त 2025 (16:39 IST)
चेतेश्वर पुजारा ने रविवार को तत्काल प्रभाव से भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया।37 वर्षीय पुजारा ने आज अपने सोशल मीडिया मंच पर अपने संन्यास की घोषणा करते हुए लिखा, “भारतीय जर्सी पहनना, राष्ट्रगान गाना और हर बार मैदान पर कदम रखते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करना - इसका असली मतलब शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर अच्छी चीज का अंत होना ही चाहिए और अपार कृतज्ञता के साथ मैंने भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का निर्णय लिया है। आपके प्यार और समर्थन के लिए शुक्रिया।”

पुजारा ने आगे लिखा, “राजकोट के छोटे से कस्बे से आने वाले एक छोटे से लड़के के रूप में, अपने माता-पिता के साथ, मैंने सितारों को निशाना बनाने का लक्ष्य रखा था और भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बनने का सपना देखा था। मुझे तब अंदाजा भी नहीं था कि यह खेल मुझे इतना कुछ देगा अमूल्य अवसर, अनुभव, उद्देश्य, प्यार, और सबसे बढ़कर अपने राज्य और इस महान राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका।”

उन्होंने कहा, “मैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन को मेरे क्रिकेट करियर के दौरान मिले अवसर और समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं उन सभी टीमों, फ्रैचाइजियों और काउंटी टीमों का भी आभारी हूं जिनका मैं इतने वर्षों तक प्रतिनिधित्व कर पाया।”

उन्होंने कहा, “खेल ने मुझे दुनिया भर में पहुंचाया है और प्रशंसकों का जोशीला समर्थन और ऊर्जा हमेशा बनी रही है। जहां भी मैंने खेला है, वहां से मिली शुभकामनाओं और प्रेरणा से मैं अभिभूत हूं और हमेशा आभारी रहूंगा।”

पहला और अंतिम टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ

चेतेश्वर पुजारा ने अक्तूबर 2010 में शुरू हुए अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 103 टेस्ट और पांच एकदिवसीय मैच खेले। लाल गेंद के प्रारूप में ही वह अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में थे, जिसमें उन्होंने 43.60 की औसत से 7195 टेस्ट रन बनाए, जिनमें से अधिकांश रन उन्होंने नंबर तीन पर बल्लेबाजी करते हुए बनाए।

पुजारा ने दिसंबर 2005 में सौराष्ट्र के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण किया और इस साल की शुरुआत में, पिछले रणजी ट्रॉफी सीजन में भी उनके लिए खेले। उन्होंने 2010 के अंत में बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया और उनके खिलाफ कई श्रृंखला जीत का हिस्सा रहे, विशेषकर 2018-19 और 2020-21 में ऑस्ट्रेलिया में, और 2023 की शुरुआत में घरेलू मैदान पर। वह 2018-19 श्रृंखला में चार टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 521 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे, जो ऑस्ट्रेलियाई धरती पर भारत की पहली टेस्ट श्रृंखला जीत थी।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आया सर्वश्रेष्ठ टेस्ट स्कोर

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही उन्होंने टेस्ट डेब्यू किया और इस ही टीम के खिलाफ उन्होंने अंतिम टेस्ट मैच खेला।  ऑस्ट्रेलिया उनको कितनी पसंद थी इसका अंदाजा इस ही बात से लगाया जा सकता है कि इस टीम के खिलाफ उन्होंने 5 शतक और 1 अर्धशतक लगाया है। उनका सर्वश्रेष्ठ टेस्ट स्कोर भी ऑस्ट्रेलिया के कि खिलाफ आया है जो उनका सिडनी में दोहरा शतक था।

पुजारा पिछले 15 वर्षों में उन कुछ खिलाड़ियों में से एक थे जिन्होंने नियमित रूप से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला, लेकिन ज्यादातर टेस्ट मैच खेले, जबकि दुनिया भर में टी-20 लीग और आईपीएल की बढ़ती लोकप्रियता के साथ सफेद गेंद वाले क्रिकेट ने महत्व हासिल करना शुरू कर दिया था। पुजारा ने अगस्त 2013 से जून 2014 तक पांच एकदिवसीय मैच खेले। आईपीएल में उन्होंने तीन टीमों कोलकाता नाइटराइडर्स (2010), रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (2011 से 2013) और किंग्स इलेवन पंजाब (2014) के लिए खेला। वह 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स का भी हिस्सा थे, लेकिन उस साल उन्हें एक भी मैच खेलने का अवसर नहीं मिला। घरेलू स्तर में, उन्होंने आखिरी बार दिसंबर 2023 में 50 ओवर का मैच और नवंबर 2022 में एक टी-20 मैच खेला था।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

एशियाई प्रतियोगिता में भी ब्रॉंन्ज मेडल नहीं जीत पाई मनु भाकर

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels