BCCI बनाता है मैच रैफरी पर दबाव, गांगुली पर स्टुअर्ट ब्रॉड के पिता का बड़ा खुलासा

अगर आप भारतीय क्रिकेट फैन है ट्विटर पर कई बार आपने पाकिस्तानी या बांग्लादेशी फैंस से ICC=BCCI यानि कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड= अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद वाले ट्वीट बहुत पढ़े होंगे। इंग्लैंड की बार्मी आर्मी ने भी कई बार यह आरोप लगाया है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद पर कई बार अतिरिक्त दबाव बनाया है।





इस कड़ी में अब एक और अहम आरोप जुड़ गया है जो स्टुअर्ट ब्रॉड के पिता और पू्र्व मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने लगाया है। पुराने वाक्ये को यादकर उन्होंने कहा कि एक बार उनको एक फोन आया था। उस फोन पर अनजाने व्यक्ति ने यह कहा था कि वह भारत के खिलाफ धीमी ओवर गति के खिलाफ हौला हाथ रखे और जुर्माना लगाने से बचे।

68 साल के हो चुके क्रिस ब्रॉड ने यह नहीं बताया कि वह कॉल किसका था। उन्हें यह भी याद नहीं है कि यह किस मैच की बात है। लेकिन इतना याद है कि यह भारत की घरेलू सीरीज के दौरान की वारदात है। एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा "भारतीय टीम मैच के दौरान आखिर में 3, 4 ओवर पीछे चल रही थी। इसलिए उनके ऊपर जुर्माना का खतरा बन रहा था।मगर उसी दौरान मुझे एक कॉल आया और कहा गया कि ढील बरतो, थोड़ा समय निकालो क्योंकि ये भारत है।'





उन्होंने अपनी बात को विस्तृत तरीके से कहने की कोशिश करते हुए कहा"नतीजन हमें कुछ समय निकालना पड़ा और ओवर-रेट को निर्धारित समय सीमा से नीचे लाना पड़ा।"अगले मैच में भी कुछ वैसा ही हुआ। उस दौरान भारती टीम के कप्तान रहे सौरव गांगुली ने मेरी बात नहीं सुनी। जिसके बाद मैंने कॉल किया और पूछा कि अब आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? उधर से मुझे जवाब मिला बस उनके साथ ही करो।"

