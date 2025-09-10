Dharma Sangrah

22 साल का बेबी एबी SA20 नीलामी में 8.3 करोड़ रुपए पाकर बना सबसे महंगा क्रिकेटर

डेवाल्ड ब्रेविस SA 20 के इतिहास में सबसे महंगे अनुबंध बन गए

WD Sports Desk

, बुधवार, 10 सितम्बर 2025 (14:20 IST)
22 वर्षीय बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस, प्रिटोरिया कैपिटल्स द्वारा 16.5 मिलियन रैंड की भारी भरकम राशि में खरीदे जाने के बाद, एसए 20 में अब तक के सबसे महंगे अनुबंध बन गए। कैपिटल्स ने 32.5 मिलियन रैंड के साथ नीलामी में प्रवेश किया और अपने पर्स का 50% से अधिक हिस्सा अकेले ब्रेविस पर खर्च कर दिया। जोबर्ग सुपर किंग्स और पार्ल रॉयल्स ने इस युवा दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी के लिए शुरुआती बोली लगाई और कैपिटल्स के इसमें शामिल होने से पहले ही कीमत 10 मिलियन रैंड को पार कर चुकी थी। कैपिटल्स की विजयी बोली तक सुपर किंग्स की रुचि बनी रही।

दक्षिण अफ्रीका के सबसे सफल कप्तान, एडेन मार्करम, जिन्होंने सनराइजर्स ईस्टर्न केप को तीन खिताब दिलाए, एक और मार्की साइनिंग थे। डरबन सुपर जायंट्स ने दक्षिण अफ्रीकी टी20 कप्तान में तुरंत रुचि दिखाई और कैपिटल्स ने उन्हें चुनौती दी - जिन्होंने उस समय तक ब्रेविस को नहीं खरीदा था। दोनों फ्रेंचाइजी ने कीमत बढ़ाकर 12.4 मिलियन रैंड कर दी, जिसमें सुपर जायंट्स आगे थे। बोली लगने के बाद, सनराइजर्स ने राइट टू मैच का विकल्प चुना। जवाब में, सुपर जायंट्स ने कीमत बढ़ाकर 14 मिलियन रैंड कर दी - एक ऐसी रकम जो सनराइजर्स अब चुकाने को तैयार नहीं थे।

ऑलराउंडर वियान मुल्डर, जिन्हें सुपर किंग्स ने 9 मिलियन रैंड में खरीदा, नीलामी में तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी रहे। गेराल्ड कोएत्ज़ी (डीएसजी को 7.4 मिलियन रैंड), नांद्रे बर्गर (जेएसके को 6.3 मिलियन रैंड), मैथ्यू ब्रीट्जके (एसईसी को 6.1 मिलियन रैंड), रैसी वैन डेर डूसन (एमआईसीटी को 5.2 मिलियन रैंड), ओटनील बार्टमैन (पीआर को 5.1 मिलियन रैंड) और एनरिक नॉर्टजे (एसईसी को 5 मिलियन रैंड) अन्य उल्लेखनीय रूप से महंगे अनुबंध थे।

काइल वेरिन के अनुबंध में नीलामी की गतिशीलता का एक दिलचस्प पहलू देखने को मिला। शुरुआत में रॉयल्स को उनके आधार मूल्य 200,000 रैंड पर बेचे जाने के बाद, कैपिटल्स ने अपने राइट टू मैच का इस्तेमाल करने का विकल्प चुना। रॉयल्स ने अंतिम बोली 2.3 मिलियन रैंड लगाई - केवल एक बोली में 1050% की आश्चर्यजनक वृद्धि - जिससे कैपिटल्स की दिलचस्पी खत्म हो गई।
दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट और वनडे कप्तान टेम्बा बावुमा को लगातार दूसरे सीजन में कोई बोली नहीं मिली। बावुमा को भी पहले एसए 20 नीलामी में कोई खरीदार नहीं मिला था, लेकिन अंततः चोट के कारण प्रतिस्थापन के तौर पर सनराइजर्स के लिए खेले। उन्हें अगले सीजन के लिए बरकरार रखा गया था, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। 43 वर्षीय तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन भी बिना बिके रह गए एक और उल्लेखनीय खिलाड़ी थे।(एजेंसी)

