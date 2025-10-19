इंग्लैंड ने भारत से हारा हुआ मैच जीतकर बनाई विश्वकप सेमीफाइनल में जगह

England become the third team to seal their #CWC25 semi-final spot pic.twitter.com/U4nTYMp2Wu— ICC (@ICC) October 19, 2025
We Just lost from here #WomensWorldCup2025 pic.twitter.com/jpS0wl9Lsp
— (@Shebas_10dulkar) October 19, 2025
India failed to chase 62 in last 10 overs with 7 wickets in hand. pic.twitter.com/9zSaNgbTEb
— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 19, 2025इंग्लैंड इस विश्वकप में अब तक अविजित है। इस अविश्वसनीय जीत से इंग्लैंड सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली तीसरी टीम बन गई है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। चौथी टीम भारत या न्यूजीलैंड में से कोई एक होगा जिसका विजेता इन दोनों के मैच के विजेता से होगा।