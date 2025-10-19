Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






इंग्लैंड ने भारत से हारा हुआ मैच जीतकर बनाई विश्वकप सेमीफाइनल में जगह

Advertiesment
हमें फॉलो करें India

WD Sports Desk

, रविवार, 19 अक्टूबर 2025 (23:42 IST)
ENGvsIND इंग्लैंड की टीम ने एक हारा हुआ मैच भारत से छीन कर महिला एकदिवसीय विश्वकप में जगह बना ली। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी चुनी और लग रहा था कि वह 300 पार हो जाएंगी। लेकिन टीम आखिरी ओवरों में फिसल गई और सिर्फ 288 रन बना पाई। अंतिम 35 रनों में इंग्लैंड ने 6 विकेट गंवाए। 

कुछ ऐसा ही मंजर भारतीय पारी के समय देखने को मिला। भारतीय महिला टीम जीत की ओर अग्रसर थी लेकिन जैसे ही स्मृति मंधाना का विकेट गिरा। टीम के रन रेट कम होती गई और मैच कब हाथों से निकल गया किसी को पता ही नहीं चला। 
इंग्लैंड इस विश्वकप में अब तक अविजित है। इस अविश्वसनीय जीत से इंग्लैंड सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली तीसरी टीम बन गई है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। चौथी टीम भारत या न्यूजीलैंड में से कोई एक होगा जिसका विजेता इन दोनों के मैच के विजेता से होगा।


हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

इंदौर में पहली बार वनडे हार, इंग्लैंड ने भारत को 4 रनों से हराया

सम्बंधित जानकारी

होम
दीपावली
Shorts
फोटो
Reels