बशीर की जगह 35 साल का स्पिनर खेलेगा चौथा टेस्ट, इंग्लैंड ने चौॆकाया

उन्होंने हैंपशायर की तरफ से खेलते हुए इस सीजन में नौ मैचों की 14 पारियों में 44.66 की औसत से अपनी टीम की तरफ़ से सर्वाधिक 536 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और दो अर्धशतक शामिल है। इसके अलावा उन्होंने नौ मैचों में 21 विकेट भी लिए हैं। पिछले सीजन भी वह अपनी काउंटी के लिए दूसरे सबसे सफल बल्लेबाज (956 रन) और दूसरे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज (54 विकेट) थे।

Our XI for the fourth Test is here



One change from Lord's